Un concerto di Natale per Luis Landrini

ASCONA - Dal primetime di “Via col Venti” al palco del Teatro del Gatto di Ascona.

Per il cantante e cantautore di Giumaglio Luis Landrini è in programma un live natalizio con tanto di band. L'appuntamento è per il prossimo 16 dicembre nella nota venue concertistica locarnese.

È consigliata la prenotazione, visto il numero limitato di posti. In via telefonica (+41 91 792 21 21) o via email direttamente a info@ilgatto.ch.

Il concerto si svolgerà nel rispetto dei protocolli Covid vigenti.

LuisLandrini