ASCONA - Far suonare un contrabbasso come se fosse un orchestra, è questo il livello di maestria a cui è arrivato il musicista israeliano Adam Ben Ezra. Grazie a pedali digitali e loop station, il 38enne, è in grado di trasformare il suo strumento in decine di altri.

Un'occasione per ammirarlo all'opera sarà lunedì sera 25 ottobre al Jazz Cat Club di Ascona (ore 20.30). Consigliata la riservazione via mail e obbligo di Certificato Covid all'ingresso.