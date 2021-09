Un festival al Cinema Plaza con tutta la furia del metal

MENDRISIO - Sabato 16 ottobre il Cinema Plaza di Via Lavizzari 7 a Mendrisio ospiterà la prima edizione del festival metal Prog Fury Alive.

Una serata, organizzata con Metal Fury, che proporrà cinque band che si avvicenderanno sul palco, tra le migliori del panorama svizzero e italiano.

Headliner i Virtual Symmetry, gruppo progressive metal italo-svizzero che già lo scorso anno presentò l'album "Exoverse Live - Out Of The Shadow" sempre al Cinema Plaza. Il concerto è organizzato nel pieno rispetto delle disposizioni anti-Covid e, per dare la possibilità di partecipare al maggior numero di fan possibile, sarà trasmesso in streaming con una tecnologia di altissima qualità.

Le altre band in programma sono Acacia, Dammercide, TimeHaven Club ed eKos. Biglietti in vendita sul sito web dei Virtual Symmetry.