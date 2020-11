Nuovo programma per i concerti da camera al LAC

LUGANO - In seguito alle disposizioni del Consiglio Federale in materia di contrasto al Covid-19, sono previsti due nuovi programmi per gli appuntamenti inizialmente annunciati con il LuganoMusica Ensemble al LAC. Per prudenza per gli artisti e per il pubblico, si eviteranno brani con più musicisti. Alcuni membri del LuganoMusica Ensemble eseguiranno solo opere solistiche.

Gli appuntamenti si terranno nella Hall del Lac per un pubblico limitato. Biglietti da 13.20 a 33 franchi.

Mercoledì 4 novembre alle ore 20.30 il “salotto musicale” nella Hall del LAC ospiterà il recital pianistico di Gabriele Carcano, che attraversa l’opera per pianoforte di Ludwig van Beethoven scegliendo tre delle trentadue sonate appartenenti a diversi periodi compositivi: la n. 7 in re maggiore op. 10 n. 3, la n. 13 in mi bemolle maggiore op. 27 n. 1 e la n. 28 in la maggiore op. 101.

Nel concerto di venerdì 6 novembre al pianoforte si alternano gli archi: Asier Polo interpreta la Suite per violoncello solo in do maggiore di Johann Sebastian Bach, Leonardo Bartelloni il Notturno n. 20 in do diesis minore op. postuma di Fryderyk Chopin e Danilo Rossi la sonata per viola op. 25 di Paul Hindemith. Al centro del programma la trascrizione dei Sei canti polacchi S 480 di Franz Liszt.