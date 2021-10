La Notte del Cortometraggio ritorna a Massagno questo venerdì 22 ottobre

MASSAGNO - Ritorna questo venerdì 22 ottobre al Cinema Lux di Massagno la Notte del Cortometraggio, apprezzata manifestazione che anima le sale di tutta la Svizzera.

Anche per quest'anno il menu è particolarmente nutrito, e comprende una serie di cortometraggi che arrivano da Locarno 2020 - che da poco ha un nuovo concorso ad hoc - ma anche dalle creazioni di cineasti nostrani, che fanno da antipasto per la serata che aprirà i battenti alle 18:30 (apertura casse e... bar) e con un saluto del regista Erik Bernasconi per l'associazione 1929.

Si parte, quindi, alle 19.30, con quattro anteprime ticinesi firmate da Milly Milikovic, Etienne Del Biaggio, Vanja Kabir Victor Tognola.

A seguire altri tre concentrati tematici di corti: “Hot Shorts” (dalle 22:00), “Crazy (in) Love – L’amour fou” (dalle 23:00) e “Crazy (in) Love 2: it’s complicated – L'important c’est d’aimer” (dalle 00:15).

Direttamente dal Pardo anche quattro corti dal ricco programma di Locarno 2020: “Ecorce” di Samuel Patthey e Silvain Monney, “Megamall” di Aline Schoch, il Pardino d’oro Swiss Life per il miglior cortometraggio svizzero “Menschen am Samstag” di Jonas Ulrich e il Premio per la migliore speranza svizzera “Lachsmänner” di Veronica L. Montaño, Manuela Leuenberger e Joel Hofmann.

Per scoprire tutti i dettagli della serata, delle norme sanitarie, del catering a corredo, delle modalità di acquisto dei biglietti e dell’ampio programma, visitare il sito della Notte del Cortometraggio, selezionando la data di Massagno.