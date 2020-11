Ecco i vincitori di Castellinaria

BELLINZONA - Oggi pomeriggio sono stati svelati i nomi dei vincitori della 33esima edizione di Castellinaria.

A causa della pandemia, l'edizione 2020 si è svolta online. In totale sono state presentate una quarantina di opere, con numerose prime svizzere.

Sono state create ben quattro giurie: le due "classiche" e due "fuori le mura", con ragazzi del resto della Svizzera.

Non appena le condizioni sanitarie lo permetteranno, Castellinaria ha intenzione di riprogrammare alcuni film nelle diverse sale cantonali.

Ecco il palmarès:

GIURIA UFFICIALE CONCORSO KIDS



CASTELLO D’ORO

I RACCONTI DI PARVANA di Nora Twomey – Irlanda/Canada/Lussemburgo 2017



CASTELLO D’ARGENTO

UNO PARA TODOS di David Ilundain (Spagna 2020)



CASTELLO DI BRONZO

CLEO di Erik Schmitt (Germania 2019)



PREMIO ASPI

HERE MY VILLAGE di Abas Aram (Iran 2019)

offerto dalla Fondazione della Svizzera Italiana per l’Aiuto, il Sostegno e la Protezione dell’Infanzia (ASPI)



PREMIO UNICEF

I RACCONTI DI PARVANA di Nora Twomey – Irlanda/Canada/Lussemburgo 2017

offerto da UNICEF Suisse





GIURIA FUORI LE MURA KIDS



PREMIO DELLA GIURIA FUORI LE MURA KIDS

I RACCONTI DI PARVANA di Nora Twomey – Irlanda/Canada/Lussemburgo 2017





GIURIA UFFICIALE CONCORSO YOUNG



PREMIO TRE CASTELLI

LET THERE BE LIGHT di Marko Škop – Slovacchia/Repubblica Ceca 2019

offerto dal Dicastero Attività Giovanili Città di Bellinzona



AMBIENTE E SALUTE: QUALITÀ DI VITA

ANTIGONE di Sophie Deraspe – Québec/Canada 2019

offerto dal Dipartimento del Territorio del Cantone Ticino



UTOPIA

PALAZZO DI GIUSTIZIA di Chiara Bellosi – Italia/Svizzera 2020

offerto dalla Fondazione Monte Verità



MENZIONE

PLATZSPITZBABY di Pierre Monnard – Svizzera 2020





GIURIA FUORI LE MURA YOUNG



PREMIO DELLA GIURIA FUORI LE MURA YOUNG

PLATZSPITZBABY di Pierre Monnard – Svizzera 2020



MENZIONE GIURIA FUORI LE MURA YOUNG

ANTIGONE di Sophie Deraspe – Québec/Canada 2019







CONCORSO CASTELLINCORTO



PREMIO DANIEL

POSTCARDS FROM THE END OF THE WORLD di Konstantinos Antonopoulos – Grecia 2019



MENZIONE SPECIALE

THE VAN – Erenik Beqiri – Francia/Albania 2019