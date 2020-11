Castellinaria si adatta e diventa online

BELLINZONA - Anche il Festival del cinema giovane Castellinaria si adatta al contesto della pandemia.

Il programma della 33esima edizione, che si terrà dal 14 al 28 novembre, è stato presentato oggi via Zoom a causa dell'impossibilità di tenere la conferenza stampa, a causa delle recenti misure cantonali. Il festival «prende un'altra forma ma resta uguale nei propri contenuti» ha spiegato la presidente Flavia Marone. Niente proiezioni in presenza all’Espocentro di Bellinzona dunque, ma si potrà fruire dell’offerta del Festival accedendo dal sito www.castellinaria.ch a una piattaforma di streaming dove sarà possibile vedere tutti i film del programma.

Una quarantina le opere presentate, confermati i concorsi principali Kids e Young e le altre rassegne collaterali, con numerose prime svizzere. Sono state create ben quattro giurie: le due "classiche" e due "fuori le mura", con ragazzi del resto della Svizzera. Non mancheranno la selezione Fuori concorso, la mostra sul rapporto cinema-musica che si potrà "visitare" nel sito del Festival –, la Piccola Rassegna per gli spettatori più piccoli - con una selezione delle leggendarie "Silly Symphonies" firmate Disney - e l'appuntamento del Pitching Lab, dedicato agli addetti ai lavori, un workshop della durata di due giorni.

«Abbiamo voluto esserci per il nostro pubblico e dare un segno che anche in situazioni di crisi si possono trovare delle soluzioni. Anche per dare continuità alla lunga storia di Castellinaria» ha aggiunto Marone. «È una scelta coraggiosa, anche abbastanza complicata, con degli adeguamenti fino all'ultimo minuto. Abbiamo sentito il sostegno di tutti coloro che entrano a far parte di questa grande macchina, dagli sponsor a tutti gli interlocutori. Tutti ci siamo messi in gioco e abbiamo imparato tantissime cose realizzando questa edizione online».

C'è poi un segnale per il futuro: non appena le condizioni sanitarie lo permetteranno, Castellinaria ha intenzione di riprogrammare alcuni film nelle diverse sale cantonali che in origine avrebbero dovuto ospitarli. L’iniziativa sarà denominata "Castellinaria On The Road" e sarà illustrata a tempo debito. Di questa offerta faranno parte alcune opere che saranno visibili in streaming per una sola serata.