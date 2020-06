Pardo: svelati i 20 film scelti per “The Films After Tomorrow”

LOCARNO - Sono stati selezionati i venti progetti di lungometraggi che parteciperanno alla selezione “The Films After Tomorrow”, l’iniziativa del Locarno Film Festival volta a fornire un sostegno concreto ai cineasti che hanno dovuto interrompere il loro lavoro a causa della pandemia.

La selezione - che comprende 10 progetti internazionali e 10 progetti svizzeri - è stata presentata oggi in diretta streaming dall'organizzazione e dalla direttrice artistica Lili Hinstin: «Nella scelta dei progetti internazionali abbiamo considerato sia gli autori di riferimento della nuova cinematografia mondiale, sia voci nuove e promettenti, in una selezione che racconta anche le difficoltà che tutte le produzioni indipendenti stanno incontrando in aree geografiche molto diverse. I progetti nazionali riflettono invece una scena artistica vivace, fatta di opere prime, documentari e progetti che testimoniano con potenza del rapporto particolare della Svizzera con la propria storia e con il resto del mondo».

A candidarsi 545 progetti da 102 paesi diversi.

La lista dei film selezionati:

I 10 svizzeri:

Azor di Andreas Fontana

di Andreas Fontana Ein Stück Himmel (A Piece of Sky) di Michael Koch

di Michael Koch Far West di Pierre-François Sauter

di Pierre-François Sauter A Flower in the Mouth di Eric Baudelaire

di Eric Baudelaire L’Afrique des femmes di Mohammed Soudani

di Mohammed Soudani Les Histoires d’amour de Liv S. di Anna Luif

de Liv S. di Anna Luif LUX di Raphaël Dubach e Mateo Ybarra

di Raphaël Dubach e Mateo Ybarra Olga di Elie Grappe

di Elie Grappe Unrueh (Unrest) di Cyril Schäublin

di Cyril Schäublin Zahorí di Marí Alessandrini

I 10 internazionali:

Chocobar di Lucrecia Martel

di Lucrecia Martel Cidade;Campo di Juliana Rojas

di Juliana Rojas De Humani Corporis Fabrica (The Fabric of the Human Body) di Verena Paravel e Lucien Castaing-Taylor

di Verena Paravel e Lucien Castaing-Taylor Eureka di Lisandro Alonso

di Lisandro Alonso Human Flowers of Flesh di Helena Wittmann

di Helena Wittmann I Come From Ikotun di Wang Bing

di Wang Bing Kapag Wala Nang Mga Alon (When The Waves Are Gone) di Lav Diaz

di Lav Diaz Nowhere Near di Miko Revereza

di Miko Revereza Petite Solange (Little Solange) di Axelle Ropert

di Axelle Ropert Selvajaria (Savagery) di Miguel Gomes