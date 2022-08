Non solo blues: venerdì è l'ora della Magic Rock Night

Alle 20 farà il suo ritorno sul palco la granitica band di Luca Princiotta, ottimo chitarrista noto agli appassionati per essere stato membro dei Blaze di Blaze Bayley (Iron Maiden) e dei Doro. Il loro hard rock è un condensato di potenza, tecnica e passione. Spazio poi ai The Quireboys, macchina da concerti in attività fin dalla metà degli anni Ottanta e che ha lasciato uno splendido ricordo di sé per il concerto del 2015 a Bignasco. Questa volta hanno incluso la Vallemaggia nel tour mondiale di presentazione dell'album "Amazing Disgrace".