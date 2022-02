La techno ritorna al Vanilla Club con Deborah De Luca

RIAZZINO - Ritorna l’appuntamento techno targato Vanilla Club: sabato 12 febbraio, con inizio alle 23.30, a Riazzino arriva Deborah De Luca. Protagonista femminile made in Italy all’estero, presenza costante dei festival internazionali, sarà protagonista di una serata imperdibile per tutti gli amanti del genere.

Prima italiana in classifica nella Top 100 Alternative di DJ Mag del 2021, da anni Deborah De Luca suona nei migliori festival e nei migliori club mondiali. Giusto per limitarsi allo scorso anno, la De Luca è stata special guest in festival quali Arc Music, Saga e Caprices, in club come Fabrik di Madrid, The Egg di Londra e in eventi quali il party di compleanno di Circus in quel di Liverpool. A marzo suonerà all’Ultra Music Festival in Australia. Nel 2018 ha dato vita alla sua etichetta discografica Sola_mente Records, nel 2020 la sua traccia “Fuori” è stata remixata da Carl Cox. Nei suoi set unisce hard techno, grooves minimal e passaggi sonori melodici.

Osservare le disposizioni Covid vigenti. Possibilità di test gratuito nel Covid Safe Center a 50 metri dall'ingresso della discoteca, dalle 21.30 alle 2 del mattino.

Prevendita su Biglietteria.ch.