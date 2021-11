Festival internazionale delle marionette, ecco gli spettacoli conclusivi

LUGANO - Siamo giunti agli spettacoli finali della 39esima edizione del Festival internazionale delle marionette, in scena dal 16 ottobre al 7 novembre al Teatro Foce di Lugano.

Si parte sabato 6 con "I tre porcellini", in programma alle 15. La simpatica marionettista ucraina Christina Boukova racconta a modo suo la divertente storia dei tre porcellini Nif, Naf e Nof che decidono un bel giorno di costruirsi, ciascuno, una propria casa. Ma riusciranno, così facendo, a evitare le minacce del Signor Lupo?

Due gli spettacoli previsti per domenica 7: la giornata conclusiva si apre alle 11 con "Camminando sotto i fili", uno spettacolo da scoprire, presentato da un’abilissima marionettista a fili sarda, Nadia Imperio, per la prima volta ospite del Festival. In un teatro in miniatura, alcune marionette sono impazienti di esibirsi! Ognuna di loro ha un modo del tutto personale di stare sulla scena: la maliziosa Miss Embrasse, Oscar l’acrobata, la delicata ballerina Lilit, quattro strani cantanti...

Infine "Mangiafuoco, Pinocchio, e..." in scena alle 16, a cura del Teatro Le Giravolte. Arriva il Gran Teatro dei Burattini e tra il pubblico c'è Pinocchio. Lo spettacolo tarda a iniziare e Pinocchio si intrufola nel teatrino e scompagina tutto. Dialogando con le altre marionette, da inizio all’avventura: dalla vendita dell’abecedario all’incontro con Mangiafuoco, con il Gatto e la Volpe … episodi sempre segnati dalla voglia di giocare e di divertirsi prima di diventare “grande”...

La prevendita è in corso su Biglietteria.ch.