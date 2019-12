A Capriasca si bisticcia sul moltiplicatore

TESSERETE - Ridurre o non ridurre? Il consiglio comunale di Capriasca bisticcia sul moltiplicatore. Nella seduta di ieri sera il gruppo PLR si è astenuto all'unanimità dalla votazione, in cui è stato confermato il moltiplicatore al 95 per cento anche per l'anno prossimo. Il preventivo 2020 - si legge in un comunicato diffuso oggi dalla sezione locale del partito - prevede un aumento di gettito di 700mila franchi. «Maggiori entrate per il comune anche grazie alle tasse causali che gravano sulle tasche dei cittadini» sottolinea la nota. Secondo il PLR le tasse «avrebbero dovuto essere ridotte come compensazione per i maggiori costi accollati alle famiglie». E promette di tornare a dare battaglia sull'argomento.

Altro tema spinoso, le nuove antenne 5G. E la variante di piano regolatore che ne permetterebbe la posa. «La recente cronaca ha dimostrato che il tema è molto caldo e ampiamente dibattuto tra la popolazione» scrive il PLR. «Non siamo riusciti ad avere le necessarie rassicurazioni tali da scongiurare l'effetto dannoso sugli abitanti. Per questo motivo abbiamo chiesto al municipio il rinvio del messaggio per non precipitare le decisioni».