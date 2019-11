«È giusto che una municipale raccolga firme contro l'aeroporto?»

LUGANO - Oggi per l'aeroporto di Agno è un giorno decisivo: tra poco il Consiglio comunale si chinerà sul messaggio per la ricapitalizzazione della società. Ma nel frattempo un membro del Municipio starebbe attivamente raccogliendo le firme contro la decisione cantonale in merito allo scalo.

La questione viene sollevata dalla leghista Lucia Minotti (per il gruppo Lega dei ticinesi) in un'interpellanza indirizzata all'Esecutivo cittadino. «Domenica scorsa a Carona - si legge nell'atto consiliare - la Commissione di Quartiere ha organizzato un evento per tutta la popolazione che doveva presenziare per farsi fotografare tutti insieme dopo vent'anni dalla prima foto». E quindi: «All'inizio dell'evento la municipale Cristina Zanini Barzaghi si prestava a chiedere chi fosse interessato a firmare il referendum». La rappresentante socialista sarebbe però stata «placata» dai cittadini «che trovavano di cattivo gusto il gesto e il momento».

La consigliera comunale chiede quindi l'opinione del Municipio sul fatto «che una sua municipale in occasione di un incontro pubblico della Commisisone di Quartiere di Carona ha approfittato per raccogliere le firme». E anche come «giudica il fatto che uno dei suoi membri si attivi personalmente per far fallire una SA pubblica di proprietà dei cittadini di Lugano».