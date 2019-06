Due giovani comuniste per il Consiglio Nazionale 

BELLINZONA - Il Partito Comunista (già Partito del Lavoro) ha deciso di partecipare alla lista elettorale “Verdi e Sinistra Alternativa” che nei prossimi giorni formalizzerà la propria composizione. «Evitiamo quest’anno una lista di mera testimonianza - è stato spiegato - perché siamo di fronte a un’occasione importante per provare a incidere e a raddoppiare la presenza della sinistra ticinese a Berna».

«Il Partito Comunista, come sempre, si rinnova e valorizza le nuove generazioni in una lista capace di eleggere un/a deputato/a: ecco perché la Gioventù Comunista non ha la necessità di presentare una sua lista sottocongiunta per meri scopi di visibilità».

Il Partito è quindi fiero di poter anticipare che in quota comunista saranno candidate al Consiglio Nazionale due giovanissime donne, «a dimostrazione anche della sensibilità che i comunisti vogliono dimostrare alle difficoltà che ancora oggi vivono le lavoratrici e le studentesse soprattutto sui posti di lavoro». Si tratta di Angelica Forni e Lea Schertenleib, già candidate al Gran Consiglio lo scorso aprile.

Angelica Forni, domiciliata a Losone, ha 20 anni e dopo la maturità conseguita al Liceo di Locarno, studia attualmente Relazioni internazionali all’Università di Ginevra, dove è nel contempo attiva quale membro di comitato dell'Associazione studenti ticinesi di Ginevra. Dallo scorso mese di novembre è stata eletta nel coordinamento della Gioventù Comunista Svizzera.

Lea Schertenleib, domiciliata a Manno, ha 19 anni e dopo la maturità conseguita alla Scuola Cantonale di Commercio sta attualmente svolgendo uno stage come educatrice a Bellinzona e continuerà in seguito la formazione in Pedagogia curativa clinica all’Università di Friborgo. Attiva nel Sindacato Indipendente degli Studenti e Apprendisti (SISA), in occasione del corteo del 1° maggio è stata una delle relatrici che hanno difeso le ragioni dello sciopero delle donne.