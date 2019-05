«Quel semaforo deve restare in versione cantiere?»

LUGANO - Un’interrogazione del Gruppo PPD e GG in Consiglio comunale chiede al Municipio di Lugano di delineare il destino dell’impianto semaforico posato, quasi tre anni fa, in corrispondenza dell'attraversamento pedonale in Riva Vela all’altezza di Piazza Manzoni.

Il passaggio, ricordano Lorenzo Beretta Piccoli e co-firmatari, è entrato in funzione a titolo provvisorio il 29 luglio del 2016. Dopo tre mesi di prova, l’Esecutivo ha promosso l’esperimento confermandone l’implementazione definitiva, a fronte di un costo di circa 100mila franchi.

A oltre due anni mezzo di distanza però «il semaforo è rimasto in modalità provvisorie con tanto di ingombranti contrappesi e cavi elettrici svolazzanti», sottolineano gli interroganti, che pur riconoscendo che l’impianto «la sua funzione la svolge comunque» chiedono se questo - considerata l’ubicazione centrale, molto frequentata da cittadini e turisti - «debba forzatamente rimanere in versione “cantiere” per anni».