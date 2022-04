Incidente sull'A2, code dal tunnel di San Nicolao a Cadenazzo

MELIDE - La tempesta perfetta. Un incidente della circolazione è avvenuto questo pomeriggio sull'A2, in corrispondenza della galleria di San Nicolao, provocando - col l'inevitabile complicità del forte traffico serale - intensi disagi in direzione sud.

I dettagli dell'incidente non sono al momento noti, ma dalle informazioni sul traffico aggiornate del Touring Club Svizzero si evince come la viabilità sia andata in tilt dal punto in cui si è verificato l'incidente a risalire fino quasi all'altezza di Cadenazzo. Sono di riflesso risultate congestionate, in particolare a Lugano e dintorni, anche tutte le strade principali e cantonali.

La situazione nel Sottoceneri ha iniziato a normalizzarsi solo attorno alle 20.00.

