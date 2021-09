Cade dal tetto, ferite serie per un operaio

GRAVESANO - Stava lavorando sul tetto di una casa in ristrutturazione quando, per motivi da stabilire, ha perso l'equilibrio cadendo da un'altezza di circa un metro e mezzo, e precipitando sulla soletta sottostante. L'infortunio sul lavoro si è verificato questa mattina, attorno alle 11, su un cantiere edile in via Istituto Rusca a Gravesano.

Si tratta di un 44enne cittadino francese residente nel Luganese che, come fa sapere la polizia cantonale, ha riportato ferite di una certa gravità, ma non tali da metterne in pericolo la vita.

Sul posto sono intervenuti agenti della polizia cantonale, i pompieri di Lugano, per il recupero dell'infortunato, e i soccorritori della Croce Verde di Lugano, che dopo aver prestato le prime cure all'uomo, lo hanno trasportato in ambulanza all'ospedale.

Rescue Media