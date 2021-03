Incendio a due passi dal parco, la polizia vuole vederci chiaro

LUGANO - Sono attualmente in corso le verifiche per risalire alle cause dell'incendio scoppiato ieri pomeriggio, nei pressi del parco Vira, in territorio di Lugano e Savosa.

Le fiamme - riferisce oggi la Polizia cantonale - hanno interessato «una superficie boschiva di 300 per 300 metri». Sul posto, oltre ad agenti della Polizia cantonale e, in supporto, della Polizia della città di Lugano e della polizia Ceresio Nord, sono intervenuti preventivamente i soccorritori della Croce Verde di Lugano nonché i pompieri di Lugano (con 16 uomini e 7 automezzi) che hanno provveduto a domare le fiamme.

Non vengono segnalati feriti o intossicati.

Eventuali testimoni che hanno assistito alle prime fasi dell'incendio sono invitati a contattare la Polizia cantonale allo 0848 25 55 55.