«Guardando fuori dalla finestra, ho visto una pioggia di cenere»

LUGANO - «Stavo lavorando da casa, quando guardando fuori dalla finestra non vedevo più nulla: c'erano fumo e una pioggia di cenere. Ho subito chiamato i pompieri». È quanto ci racconta una giovane che vive nella zona residenziale di via Privata Maraini-Sommaruga a Lugano, a due passi dal bosco dove attorno alle 16 di oggi è scoppiato un rogo. Si tratta del bosco situato sulla collina al confine tra Lugano e Savosa, alle spalle dell'Ospedale Civico, e nelle immediate vicinanze dell'Oratorio di San Maurizio e del Parco Vira.

Stando alle prime immagini del rogo e alle testimonianze raccolte sul posto, sembra che le fiamme interessino soltanto la vegetazione. Alert Swiss parla infatti di un incendio boschivo. Lo conferma anche Omar Della Chiesa, portavoce dei Pompieri di Lugano: ha preso fuoco «mezzo bosco» (si parla di circa un ettaro e mezzo in fiamme). I militi stanno comunque contenendo il fuoco. La situazione può però cambiare da un momento all'altro. Anche a causa della presenza del vento.

«Fortunatamente - ci dice un'altra signora, pure lei residente in zona - il vento soffia dalla parte opposta, altrimenti le fiamme si sarebbero propagate verso le case». Lei ha notato l'incendio da lontano, mentre stava rientrando al suo domicilio: «Ho visto il fumo che si alzava dal bosco». Fumo ben visibile da tutti i dintorni, come mostrano anche le numerose foto che i lettori hanno mandato in redazione (vedi gallery).

Sul posto sono giunti la polizia e gli uomini del Corpo civici pompieri di Lugano (sono arrivati anche quelli di montagna). Al momento la causa dell'incendio non è nota. Sarà l'inchiesta di polizia a fare luce sull'origine.

Secondo alle indicazioni diffuse nel pomeriggio da Alert Swiss, attualmente non sussiste alcun pericolo per la popolazione. Alcune abitazioni situate in via San Maurizio sono comunque state evacuate, ci segnala un lettore di tio/20minuti. In generale, l'invito ai residenti in zona è di tenere chiuse porte e finestre, e spegnere la ventilazione e l'aria condizionata.

Nel frattempo - ci fanno sapere altri testimoni - la ventilazione è stata spenta all'interno dell'Ospedale Civico, proprio per evitare che il fumo si propaghi all'interno dei reparti di cure intense e di pronto soccorso.

