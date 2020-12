Incendio al deposito di pneumatici: non ci sono feriti

MENDRISIO - Non vi sono fortunatamente feriti nel vasto incendio scoppiato questa sera, poco prima delle 22, presso un deposito di pneumatici. Ma la polizia cantonale raccomanda a titolo precauzionale di tenere chiuse le finestre.

In via Campagna Adorna sono intervenuti agenti della polizia cantonale, della polizia della città di Mendrisio, della polizia comunale di Chiasso, il Corpo delle guardie di confine e i pompieri del Centro soccorso cantonale pompieri Mendrisiotto in forze. Considerata la vicinanza con i binari, supporto è giunto anche dalla polizia dei trasporti e dai pompieri FFS con il treno di spegnimento. Sul posto anche i soccorritori del Servizio autoambulanza Mendrisiotto (SAM), nonché gli specialisti della Sezione protezione aria, acqua e suolo del Dipartimento del territorio.

Per ragioni di sicurezza il traffico ferroviario è stato bloccato. Sono prevedibili disagi al traffico locale anche durante la notte, su via Campagna Adorna, via Bernasconi e via Sant'Apollonia.

Rescue Media