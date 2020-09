L'ultimo saluto a don Roberto: «Ha dato la vita per gli ultimi»

COMO - Lacrime e preghiere, questa mattina nella Cattedrale di Como. Qui si è celebrata la messa in suffragio di don Roberto Malgesini, il sacerdote ucciso martedì in piazza San Rocco, poco distante dalla sua abitazione.

Città e Diocesi hanno ricordato il buon uomo di fede, noto per la sua vicinanza ai meno fortunati. Al duomo, i cui accessi sono stati contingentati per ragioni sanitarie, sono accorsi numerosissimi fedeli. Per gli altri sono stati predisposti tre maxi schermi in diverse piazze cittadine.

Il vescovo di Como, Oscar Cantoni, nell’omelia ha speso parole di affetto verso il sacerdote che «ha da sempre lavorato sul campo fino a dare la sua vita per gli ultimi».