Tampona un'auto in fase di parcheggio, un ferito

LUGANO - Un tamponamento con un ferito. E il bilancio dell'incidente verificatosi questo pomeriggio, attorno alle 13:30, sulla Cantonale di Gandria.

Stando alle prime informazioni raccolte sul posto, il conducente di una Fiat immatricolata in Ticino stava circolando in direzione di Gandria quando ha tamponato una VW, anch'essa immatricolata in Ticino, che si stava effettuando una manovra di parcheggio.

Come conseguenza dell'impatto, la donna alla guida della VW è stata soccorsa dal personale della Croce Verde di Lugano che, dopo le prime cure, l'ha trasportata al pronto soccorso per ulteriori accertamenti. Dalle prime informazioni le sue condizioni non dovrebbero essere gravi.

Sul posto è intervenuta anche la Polizia Cantonale per i necessari accertamenti e la Comunale di Lugano che ha disciplinato il traffico, rimasto perturbato per circa un'ora.

Rescue Media