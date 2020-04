BELLINZONA - Tra Bellinzona e Lugano come pure tra Bellinzona e Cadenazzo, stamani il traffico ferroviario è rimasto fermo per poco più di un'ora. Si è trattato di un guasto a un impianto per il controllo delle installazioni tecniche, come ci fanno sapere le FFS.

Il disservizio è nel frattempo stato risolto su entrambe le tratte, sono però da attendersi dei «ritardi residui e possibili soppressioni occasionali».

Durante l'interruzione, le FFS hanno fornito un servizio di autobus sostitutivi.