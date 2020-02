Fumo da una cantina a Morcote, polizia e pompieri sul posto

MORCOTE - Del fumo proveniente da una cantina sul lungolago di Morcote - non distante dalle celebrazioni del carnevale comunale - ha portato oggi a un intervento della polizia, dei vigili del fuoco, e dei soccorsi giunti sul posto in forze. Bloccata in via temporanea anche la strada.

La segnalazione, di una lettrice di tio.ch, è stata confermata dalla Polizia comunale Ceresio Sud che ha puntualizzato, senza scendere nel dettaglio, che il sinistro è già stato risolto e che «non si tratta di niente di grave».

Stando a un testimone una persona anziana sarebbe rimasta lievemente intossicata dal fumo. Non sono chiare ancora le cause all'origine delle fiamme, potrebbe - forse - trattarsi di un petardo.