Incendio: la vittima sarebbe un 49enne di Cadro

BEDANO - Le autorità stanno lavorando senza sosta per stabilire le cause dell’incendio di via Val Barberina a Bedano, che ieri mattina ha portato alla morte di un uomo.

Servirà qualche giorno anche per l’identificazione formale della vittima da parte degli inquirenti. Prime informazioni, riportate dal Corriere del Ticino, indicano che si tratterebbe di un 49enne di origine balcanica residente a Cadro, che lavorava nel settore delle vernici.

L’uomo sarebbe stato molto conosciuto in paese e benvoluto, attivo in particolare nel Circolo operaio del Boglia come dirigente della squadra di calcio militante in quarta lega. Come riportato, lascia una moglie e due figli ventenni.