Il silenzio della notte è stato rotto da un boato

BEDANO - C'è ancora odore acre in via Val Barberina, dove nella notte l'incendio in una fabbrica di vernici è costato la vita a un uomo. A diverse ore dall'accaduto sul posto sono tutt'ora presenti polizia e pompieri.

Le informazioni, invece, restano frammentarie. Davanti all'ingresso del deposito vi è solo un furgone. Metà veicolo è stato mangiato dalle fiamme. Stando ad alcune voci raccolte sul posto sarebbe l'autista di quel furgoncino la vittima del rogo. Non è dato sapere se sia collegato alla ditta. Su un lato del furgone si legge solo la scritta Total Paint.

Nello stesso edificio si trovano altri depositi e altre attività commerciali. Non è chiaro se anche loro abbiano o meno subito danni. Tutti i dipendenti che lavorano nello stabile non potranno accedere nei locali finchè non verrà nuovamente dichiarata l'agibilità degli spazi. Una cosa sembra certa, nella notte si è udito un boato. Il fatto che si trattasse di un deposito di sostanze infiammabili ha fatto il resto.

Tio/20minuti - Davide Milo