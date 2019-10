Centra la rotonda e si ribalta sul tetto

MEZZOVICO - Una Citroen con targhe spagnole ha centrato in pieno la rotonda di Mezzovico e si è ribaltata sul tetto questa sera poco dopo le 19.00. Il conducente, ferito, è stato trasportato in ospedale.

L'uomo, stando alle informazioni riportate da Rescue Media, stava transitando sulla strada cantonale da Rivera in direzione di Lugano quando, giunto all’entrata di Mezzovico, ha perso il controllo del proprio veicolo. La macchina, a quel punto, è andata a incocciare contro la rotonda per poi terminare la sua corsa col tetto sull'asfalto.

Sul posto sono intervenuti i soccorritori della Croce Verde di Lugano che hanno dapprima prestato le prime cure al ferito per poi trasportarlo in ospedale. «Le sue condizioni - precisa ancora Rescue Media - non sono note ma - apparentemente - non dovrebbero essere particolarmente gravi».

Sul luogo dell'incidente sono giunti anche i pompieri di Lugano per la pulizia del campo stradale e la Polizia cantonale per gli accertamenti del caso.

Rescue Media