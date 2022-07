«Sperando che simili episodi non accadano mai più»

LOCARNO - «Mi sento sollevata. Per me, come mamma, quella di oggi è una vittoria». Yamira Malé (nella foto col figlio) è la madre del ragazzo di 18 anni picchiato da un branco nella zona della Rotonda di Locarno lo scorso dicembre. I due fratelli che hanno aggredito il giovane sono stati condannati a due anni e mezzo di detenzione e all'espulsione dalla Svizzera. La sentenza è stata comunicata in giornata dal giudice Siro Quadri. «Sono stati mesi traumatici per la mia famiglia. Però adesso possiamo dire che giustizia è stata fatta».