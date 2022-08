«La pensione non deve diventare un incubo»

BELLINZONA - «Ci capita di ricevere persone di oltre 50 anni, disperate perché non sanno se potranno essere serene quando saranno in pensione». A raccontarlo è Fabio Pizzotti, manager di Swiss Life Select. Il terzo pilastro non è solo una moda. Sembrerebbe sempre più un'esigenza. E questo perché le casse dell'AVS stanno piangendo. C'è chi si aggrappa alla riforma in votazione federale a settembre (AVS 21) per tentare di salvare il salvabile. Ma, complice anche l'invecchiamento della popolazione, la situazione è comunque critica. «Senza contare – precisa Pizzotti – che nel corso degli ultimi decenni anche il secondo pilastro ha perso colpi, con tassi d’interesse e aliquote di conversione sempre più bassi».



Chi annaspa – Il tema è di strettissima attualità anche dopo che comparis.ch, noto servizio di confronti online, ha definito discriminante il sistema svizzero a tre pilastri. Intanto Riccardo Ferrario, broker assicurativo presso l'IFA di Lugano, evidenzia un altro aspetto. «C'è una fetta di popolazione tra i 50 e i 65 anni che rischia di tirare la cinghia una volta raggiunta la pensione. Questo perché queste persone sono cresciute in periodi in cui l'AVS e la cassa pensione rappresentavano qualcosa di forte. Una volta si calcolava che quando si andava in pensione si aveva bisogno di circa il 60% del proprio reddito. Ma c'erano meno esigenze. Oggi si hanno necessità diverse, praticamente uguali a quando si lavora».