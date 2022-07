«Il nostro piccolo contributo alla sicurezza del continente»

Sono alcune fra le primissime parole pronunciate questa sera, in occasione della cena ufficiale dell'URC 2022, dal Consigliere di Stato Norman Gobbi, che in dote al suo saluto ha portato la «solidarietà di tutto il Cantone e quella della Città, che in questi terribili mesi di guerra si sono prodigati per accogliere al meglio e assistere le popolazioni che fuggono il conflitto», ricordando inoltre come il nostro Cantone - che è «storicamente una terra di transito situata ai piedi del Gottardo» - sia per «vocazione» un «ponte culturale ed economico tra il Nord e il Sud dell’Europa».