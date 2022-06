«Noi non avevamo preso accordi. Ci sembrava di essere stati corretti»

Quindi non le risulta nessun cartello quando c’era lei?

«Noi non avevamo preso degli accordi e con il buonsenso, la buona volontà e la correttezza con cui abbiamo sempre agito ci sembrava di essere stati corretti. Oggi sembra che, da qualche parte, ci sia stata una falla». Se anche Amag oggi chiede scusa, conclude l'ex direttore, «significa che hanno trovato che c’erano delle procedure interne che probabilmente non erano perfettamente adeguate. Sono procedure e situazioni che magari per tanti anni sembrano adeguate ma che poi la Comco ha rilevato non lo fossero. Ma commentare è difficilissimo, se non si è giuristi in questi ambiti si fa veramente fatica a capire».