La COMCO mette fine al cartello nel commercio di automobili in Ticino

Tutto iniziò con le perquisizioni - Il 26 giugno 2018 gli ispettori della COMCO arrivano in forza in Ticino per aprire un’inchiesta contro AMAG Automobili e Motori SA, TOGNETTI AUTO SA, Garage Karpf & Co., Garage Carrozzeria Maffeis SA e Garage Nessi SA, e iniziano una perquisizione in due sedi luganesi della stessa AMAG. L’inchiesta ha lo scopo di verificare l’esistenza di accordi sugli appalti pubblici per la fornitura di veicoli e flotte di veicoli dei marchi del Gruppo Volkswagen nel Cantone Ticino.