AMAG sul cartello ticinese: «Comportamenti inaccettabili da parte di singoli garagisti»

Possibile ricorso in arrivo dal Garage Nessi - Nel frattempo a dire la propria è anche uno dei garage del cartello: la Garage Nessi SA. Che però respinge le accuse. «Contestiamo il rimprovero di avere concluso accordi sugli appalti pubblici con altri rivenditori VW in Ticino, e di avere partecipato ad una ripartizione del Canton Ticino in zone di attività e di vendita». Il garage nega inoltre di aver partecipato ad un cartello illecito con l’obiettivo di mantenere i prezzi di vendita dei veicoli ad un livello più elevato. «Abbiamo sempre venduto veicoli nuovi Volkswagen determinando i prezzi verso i propri clienti in piena libertà, e sentendoci liberi di vendere in tutto il territorio del canton Ticino e pure oltralpe». L’inchiesta «ha portato la COMCO a costruire, senza concreti e completi elementi, l’esistenza di un accordo globale mai esistito in questi termini, cui non abbiamo mai in ogni caso partecipato». Infine, il garage annuncia che valuterà un eventuale ricorso.