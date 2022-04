Altri due decessi legati al Covid

BELLINZONA - Nelle ultime ventiquattro ore in Ticino sono stati accertati 196 contagi da Covid (ieri era 241). Si segnalano purtroppo due nuovi decessi legati alla malattia (il numero complessivo dei morti sale così a quota 1'177). Lo si evince dall'odierno bollettino delle autorità sanitarie cantonali.

Negli ospedali ticinesi, si contano attualmente 88 pazienti Covid. Un numero in calo di un'unità rispetto a ieri, quando erano 89. Sono quattro le persone in cure intense (+1).

La situazione nelle case per anziani - Nelle case per anziani del nostro cantone sono stati registrati sei nuovi casi di Covid. Attualmente in totale si segnalano diciassette residenti positivi, in quattro strutture. Due residenti sono stati guariti, come fa sapere l'Associazione dei direttori delle case per anziani della Svizzera italiana (ADICASI).