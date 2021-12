Anche Mendrisio getta la spugna per l'ultimo dell'anno

MENDRISIO - Con il peggioramento della situazione pandemica, anche Mendrisio ha deciso di annullare gli eventi previsti per la notte di San Silvestro. La Città non intende infatti correre rischi e ha deciso di cancellare dal programma di “Natale a Mendrisio” l’ultima occasione festosa, si legge sul comunicato stampa. "Capodanno On Ice” è quindi annullato.

La pista di pattinaggio in Piazza del Ponte rimarrà comunque aperta fino al 9 gennaio 2022, tutti i giorni dalle 10:00 alle 22:00, eccetto:

• 31 dicembre 2021 dalle 10:00 alle 19:00 (chiusura anticipata).

• 1° gennaio 2022 dalle 14:00 alle 22:00.

Nel frattempo, con il recente inasprimento delle restrizioni emanate della Confederazione, la Città di Mendrisio vuole lanciare un appello alla popolazione rinnovando l’invito a fruire dei suoi servizi privilegiando i canali di comunicazione a distanza.

Gli sportelli comunali e di quartiere sono normalmente accessibili al pubblico nei consueti giorni e orari e nel rispetto delle attuali disposizioni igienico sanitarie dettate dal Covid-19.

Unica eccezione, quale misura temporanea: l’Ufficio tecnico ha centralizzato tutte le consultazioni e l’accesso agli atti presso lo sportello di Mendrisio, situato al primo piano del Centro di pronto intervento, in via Franco Zorzi. Tuttavia la Città consiglia a tutti di valutare il proprio bisogno di servizi comunali e, laddove possibile, a comunicare usando il telefono, l’e-mail o l’invio postale (info “Uffici e collaboratori”).

Inoltre viene ricordato che molte pratiche possono essere svolte tramite il portale ufficiale mendrisio.ch. Per esempio, di grande utilità è la sezione “Sportello elettronico” dove sono pubblicati numerosi formulari (per arrivi, partenze, cambi d'indirizzo, incentivi, richieste per imposte, parcheggi, ecc.).