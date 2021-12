Cambio orario: ecco le novità sulla rete TPL

LUGANO - Scatta domenica 12 dicembre il nuovo orario del trasporto pubblico. E sono previste novità anche per i bus urbani di Lugano, come fanno sapere oggi l'azienda Trasporti Pubblici Luganesi (TPL). Per alcune linee sono previsti cambiamenti nell'orario, ma anche l'introduzione di nuove fermate. «Il tutto - si legge in una nota - con l'obiettivo di migliorare la qualità del servizio all'utenza».

Per le linee 1, 2, 3, 4, 5, 7 e S l’orario sarà leggermente adattato. Gli utenti di queste tratte sono invitati a informarsi prima di recarsi alla fermata per prendere il bus, consultando l'app della TPL oppure sul sito tplsa.ch.

Altre modifiche sono legate all’introduzione di nuove fermate. Per la Linea 4 sarà reintrodotto il tragitto ufficiale con il ripristino della fermata “Piazza Loreto”; sulla Linea 9 il bus fermerà anche alla nuova fermata “Pregassona, Ronco Villa” e sulla Linea 18 alla fermata “Pambio-Noranco, Igia”. Da segnalare il cambiamento di nome di alcune fermate: sulla Linea 5, la fermata “Lamone-Cadempino, Posta” diventerà “Lamone-Cadempino, Posta/Staz.” mentre la fermata “Ponte Madonnetta” prenderà il nome di “Campus Universitario”; stesso discorso anche per la fermata “Ponte Madonnetta” sulla Linea 6 che prenderà il nome di “Campus Universitario”.

l nuovo orario e le modifiche sulle linee sono riportati nella pubblicazione del nuovo orario 2022 disponibile all’ufficio vendita e informazioni alla fermata di Lugano centro in Corso Pestalozzi. La pubblicazione è inoltre scaricabile dal sito tplsa.ch.