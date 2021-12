Il Vanilla si ferma dopo appena due mesi

RIAZZINO - Non tira buona aria per le discoteche. In vista delle nuove restrizioni, il Vanilla di Riazzino chiude di nuovo i battenti. L'annuncio arriva dalla pagina Facebook del locale.

«Le imminenti restrizioni di recente annunciate, la situazione internazionale che non permette agli artisti di viaggiare e il senso di responsabilità della gestione del locale hanno portato alla decisione di sospendere il programma della discoteca» si legge.

Una decisione dura, anche perché il locale aveva da poco riaperto - il 9 ottobre la prima data - dopo un lungo periodo di chiusura a causa delle restrizioni anti-Covid. Dopo soli quattro eventi, il club ha scelto di nuovo di «interrompere l'attività e spostare a nuova data gli spettacoli già in calendario».

Nomi internazionali di grande rilievo, che erano stati scelti dal management per ripartire in grande stile fidando nel Covid pass e nella «positiva sensazione di ripartenza del settore eventi e sport con pubblico in presenza». Le prime date erano state un grande successo, con oltre la metà dei clienti giunti da oltre i confini cantonali e nazionali.

La serata di sabato 4 dicembre, che prevedeva come ospiti DJ Antoine e il gruppo degli Eiffel 65, viene rinviata a sabato 19 marzo 2022. I biglietti acquistati sono automaticamente validi per la nuova data. Anche per le serate del 7, 11 e 18 dicembre a breve verrà comunicata la data di rinvio.

«Abbiamo fatto questa scelta con grande dolore, anche perché sappiamo che saremmo stati in grado di offrire ai nostri clienti lo stesso altissimo standard di sicurezza di sempre.

Ma in questo momento di grande incertezza e difficoltà, dobbiamo - e vogliamo - fare anche noi la nostra parte, accettando le nuove disposizioni e annunciando il rinvio dei prossimi eventi, in attesa di un momento più sereno».