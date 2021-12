Storia del "guerriero" Toni: «Corro contro la malattia»

LOCARNO - La corsa di Toni Milano è stata lunga e piena di ostacoli da schivare. Gli ultimi chilometri è arrivato a farli su una sedia a rotelle, ma non si scoraggia. Il 40enne del Locarnese ha dovuto abbandonare il ciclismo professionistico anni fa a causa della distrofia muscolare. Oggi corre assieme a Telethon per raccogliere fondi a favore della ricerca. «La mia storia insegna che non bisogna mai abbattersi» racconta. «È una corsa contro il tempo e la disperazione».

In Svizzera si stima siano circa mezzo milione le persone affette da malattie genetiche rare (il 7 per cento della popolazione). In Ticino sono 25mila secondo l'Ente ospedaliero cantonale. Una parte di loro - circa 200 - vengono aiutate dall'associazione Malattie genetiche rare (Mgr) che integra il sostegno sociale grazie alle donazioni di organizzazioni come Telethon. Ma la raccolta di fondi è crollata negli ultimi anni, non ultimo per colpa del Covid.

«Le donazioni sono calate notevolmente con la pandemia, e prima ancora con il venir meno delle maratone televisive» spiega il presidente di Telethon Ticino Michele Bertini. Nel 2020 sono stati raccolti circa 200mila franchi, contro i 500mila dell'anno precedente. «Si tratta di risorse che vengono destinate completamente ad aiutare i pazienti e la ricerca in Svizzera» spiega l'ex municipale. «Le malattie rare non attirano investimenti dall'industria farmaceutica, perché non hanno grandi numeri».

La storia di Toni ne è la dimostrazione. Nonostante i progressi scientifici, dopo la diagnosi nel 2003 ha dovuto rassegnarsi a un declino ineluttabile. «È stata molto dura. Ho abbandonato la bicicletta per alcuni anni: non per una difficoltà fisica, ma perché ero disperato». Ma il "guerriero", come è soprannominato in ambito ciclistico, si è rimesso in sella. «Non potevo più partecipare alle gare, ma la bicicletta è stata come una cura. Ho pedalato fino alle ultime forze». Da 9 anni Toni ha perso l'uso delle gambe ma non ha abbandonato il ciclismo. Ha seguito dei corsi di formazione specifica, da meccanico e direttore sportivo (tra le altre cose).

«Si tratta di tenere duro e guadagnare tempo» dice. La speranza è che la ricerca corra più veloce della malattia. Telethon fa la sua parte rilanciando l'appuntamento del primo weekend del mese: sabato 4 dicembre in piazza Rezzonico a Lugano sfileranno 150 Babbi Natale in Harley Davidson e Indian. Ci sarà anche un grotto mobile che servirà polenta, e naturalmente ci sarà lui, Toni. Con il suo sorriso e la sua storia da raccontare.