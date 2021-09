Inaugurato il nuovo ampliamento del Centro Diurno Terapeutico della CRSS

MANNO - Si è svolta oggi a Manno l’inaugurazione dell’ampliamento del Centro Diurno Terapeutico (CDT), alla presenza del Presidente CRSS Filippo Bolla, della direttrice CRSS Josiane Ricci, del Direttore del Dipartimento della sanità e della socialità Raffaele De Rosa e del Sindaco di Manno Giorgio Rossi.

L’ampliamento permetterà di offrire un ambiente specifico più protetto e strutturato che accoglierà gli utenti affetti da una forma di demenza medio grave della malattia con lo scopo di mantenerne il più a lungo possibile le loro capacità. Questo permette di accogliere 15 utenti in un unico turno.

Il personale presente potrà applicare l’approccio Montessori dividendo l’utenza in gruppi a seconda delle gravità della malattia di demenza e delle sue manifestazioni di disturbi comportamentali.

Con questo ampliamento la Croce Rossa Svizzera, Sezione del Sottoceneri, vuole così anche sostenere maggiormente i famigliari degli ospiti, offrendo una maggior flessibilità di orari dal lunedì al sabato.

CRSS è attiva già dal 1999 con l’apertura del suo primo Centro Diurno che era ubicato in Via alla Campagna 9 a Lugano. Successivamente nel 2011 il centro è stato riconosciuto come Centro Diurno Terapeutico con un servizio socio-sanitario assistenziale e terapeutico che ha la finalità di contribuire al miglioramento della qualità di vita dell’anziano, evitando o ritardando l’istituzionalizzazione e supportando il nucleo famigliare. Vista la grande richiesta e per esigenze di spazi, maggiormente conformi alle necessità degli ospiti, è stato costruito nel 2018 l’attuale CDT a Manno.