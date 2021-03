I politici: "Licenziate quel docente"

LOCARNO - Il festino a base di alcol che si è svolto ieri notte nella scuola media di Locarno 1, ha fatto il giro della rete e soprattutto dei social. È proprio dai social arrivano a più riprese commenti di sdegno per quanto accaduto. In diversi chiedono il licenziamento del docente che ha aperto le porte dell’istituto alla combriccola milanese, permettendo lo svolgimento abusivo del party. Il Decs ha deciso per ora di sospendere dalle sue funzioni l’insegnante. Misura ritenuta troppo blanda da alcuni politici. “Cosa stiamo aspettando a licenziare il docente con effetto immediato?” scrive sul proprio profilo Facebook Fabio Käppeli deputato Plr e membro della Commissione speciale formazione e cultura.

Anche Aron Piezzi, sempre di area Plr, si dice sconcertato per i fatti avvenuti a Locarno. E parla da insegnate qual è: “L’atteggiamento irresponsabile del docente coinvolto va sanzionato in maniera esemplare, perché comportamenti del genere no devono trovare posto in un’istituzione come la scuola”.

Altra voce autorevole che emerge dai social è quella di Paolo Ortelli, deputato e direttore del Centro Formazione professionale SSIC TI. “Sono incredulo e pretendo un ferreo ed inequivocabile intervento da parte del DECS e delle autorità competenti”. La sospensione per Ortelli sarebbe poca cosa, e aggiunge “dai video postati siamo di fronte inequivocabilmente ad un chiarissimo quadro che non può che confermare un licenziamento in tronco”.

Ma non sono solo i politici a commentare. Ci sono anche studenti, insegnanti, genitori che in queste ore stanno criticando sia l'episodio sia il comportamento della persona che ha permesso tutto ciò.