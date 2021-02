«Sì alle riaperture, ma con meno prudenza»

BELLINZONA - La situazione epidemiologica sta migliorando in tutto il paese. Ed ecco quindi che la Confederazione ha deciso di porre fine al mini-lockdown. Ma a piccoli passi: il prossimo 1. marzo potranno riaprire negozi, musei, biblioteche, aree esterne degli zoo, giardini botanici, impianti sportivi e di svago. Non i ristoranti. Saranno inoltre nuovamente consentiti i raduni fino a quindici persone e, per i giovani fino ai diciotto anni, la maggior parte delle attività culturali e sportive.

La decisione definitiva sarà presa il prossimo mercoledì 24 febbraio. Nel frattempo gli allentamenti sono posti in consultazione. E i Cantoni stanno prendendo posizione. Tra questi il Ticino, secondo cui «queste tappe dovrebbero essere meno prudenti, più ravvicinate nel tempo e definite sin d'ora anche oltre il 1. aprile». Il Governo afferma infatti che è necessaria una tabella di marcia chiara e ben definita, che dovrà poi essere confermata «solo se l'evoluzione epidemiologica continuerà a essere favorevole». In caso contrario, andrà sospesa se non addirittura revocata.

«La cautela dimostrata dal Consiglio federale - spiega ancora il Governo ticinese - è comprensibile alla luce della diffusione delle varianti del virus». Le autorità cantonali concordano quindi sulla necessità di scongiurare una nuova ripresa dei contagi ed evitare quindi nuove chiusure, «che avrebbero effetti nefasti dal profilo economico e psicologico». Ma ritengono anche necessario dare delle prospettive ai settori economici interessati, «seppur non immediate, graduali e subordinate alla stabilità dei dati epidemiologici».

Gli allentamenti proposti a partire dal 1. marzo sono pertanto condivisi e ritenuti il passo minimo da compiere nelle attuali circostanze, in cui si registra – a livello ticinese e nazionale – un numero di nuovi contagi sotto controllo. Il Ticino chiede però fermamente di anticipare la seconda tappa, prevedendo una decisione che abbia effetto al più tardi il 22 marzo. Stessa cadenza per una terza tappa: rivalutazione dopo due-tre settimane per eventuali allentamenti. «L’esperienza dimostra come le misure mostrino i loro effetti già dopo due settimane e, pertanto, a mente del Consiglio di Stato, appare doveroso imprimere un ritmo più serrato alle fasi di allentamento, come lo fu durante la scorsa primavera».