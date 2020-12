«Gestione della crisi fallimentare, serve un cambiamento»

MENDRISIO - «Nessuno nega che il Covid-19 esista, ma occorre un cambiamento di strategia in merito alla gestione della crisi pandemica in Canton Ticino». Ed è proprio per «far sentire la voce del popolo al Governo» che il Dr. med Roberto Ostinelli ha deciso di lanciare una petizione online. Obiettivo: una politica sanitaria di prevenzione e cura «nettamente diversa».

Ostinelli - ricordiamo - già negli scorsi mesi si era mostrato parecchio scettico sui provvedimenti adottati in Ticino. Tanto che l'Ordine dei Medici del Cantone l'aveva ufficialmente... richiamato all'ordine. Definendolo «un potenziale pericolo per la salute pubblica e per la buona riuscita della strategia di contenimento della pandemia».

Poco aggiornati - Secondo Ostinelli - e con lui altri 113 medici/accademici e 289 operatori sanitari - le attuali decisioni prese dalle autorità «stanno danneggiando la nostra salute psicofisica, la nostra società e la nostra economia reale senza un valido motivo». Se le autorità sanitarie fossero aggiornate sulle scoperte avvenute negli ultimi 3-4 mesi - prosegue il medico - l'attuale atteggiamento «difensivo, allarmistico, di contenimento, isolamento e quarantene» avrebbe dovuto essere accompagnato da misure preventive diverse.

Comunicazione immorale - Non sono solo quelle che Ostinelli chiama «incongruenze scientifiche» a essere un problema. Lo è anche la comunicazione: «Le autorità - rileva - avrebbero dovuto usare una comunicazione etica e morale che salvaguardasse lo stato psichico dei cittadini, ormai esasperati dalle incoerenze e assurdità di talune misure. Invece la causa del fallimento è stata troppo spesso data all'indisciplina dei ticinesi».

Per questa serie di motivi, la petizione chiede quindi che il Consiglio di Stato, assieme al Gran Consiglio all’ufficio del Medico Cantonale analizzi con attenzione la documentazione scientifica presentata dal dottor Ostinelli e valuti l’appropriatezza e la possibilità d'introdurre dei cambiamenti di politica sanitaria per modificare la strategia di contenzione, prevenzione e cura del Covid19.