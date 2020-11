Uno sguardo a 360 gradi nella nuova Valascia

QUINTO - Proseguono, nonostante le complicazioni dovute alla pandemia in corso, i lavori per la realizzazione della nuova casa dell'Ambrì-Piotta. Che sono anche a buon punto (la struttura dovrebbe essere pronta per l'inizio della stagione 2021/22) come mostra una suggestiva immagine a 360 gradi realizzata all'interno del cantiere (vedi sotto).

Lo "scheletro" della pista «che ridisegnerà il volto della Leventina» è praticamente pronto. I lavori di costruzione grezza da parte del Consorzio La Montanara (Ennio Ferrari, Giovanni Quadri, Mancini e Marti, Taddei, Savioni) sono infatti terminati un mese fa, e la posa delle capriate metalliche del tetto è quasi conclusa.

La futura pista multifunzionale - i cui costi sono stimati in 51 milioni di franchi - avrà una volumetria di 117.000 metri cubi e conterà 6'775 posti (di cui 4'000 a sedere). Il precedente progetto, che prevedeva 7'000 posti (3'000 di tribuna), è infatti stato modificato in corso d'opera per meglio adattarsi a eventuali nuove restrizioni dovute alla pandemia di Covid-19.

Ti-press (Samuel Golay)