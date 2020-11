«Mascherina alle medie? Forse»

BELLINZONA - Un weekend senza nuove quarantene. Buone notizie dal Decs: restano 9 - per ora - le classi delle scuole medie e superiori "sciolte" temporaneamente causa Covid. Nella giornata di oggi non si segnalano nuovi casi. Intanto, il direttore Manuele Bertoli apre alla possibilità di introdurre l'obbligo delle mascherine anche nelle scuole medie. Lo ha annunciato ai microfoni della Rsi.

La decisione di "esentare" le scuole medie aveva fatto discutere, nelle scorse settimane, e inizialmente il consigliere di Stato non aveva lasciato spiragli. Ora invece la misura sarebbe «in discussione» con il medico cantonale. «Anche altri cantoni stanno introducendo questo provvedimento» ha sottolineato Bertoli.

«Se dovessimo decidere di andare in questa direzione, io credo che potrebbe essere utile, soprattutto per ridurre il numero di ragazze e ragazzi che vanno in quarantena» ha aggiunto il consigliere di Stato. Delle 9 classi sottoposte a quarantena in Ticino, attualmente, sei appartengono a scuole medie.