Cassarate, si cercano volontari per ripulirne le sponde

LUGANO - Un'altra mattinata destinata alla pulizia delle sponde del fiume del Cassarate. Dopo il successo dell'appuntamento di luglio - grazie al quale diverse famiglie hanno potuto dedicarsi alla pulizia di rifiuti pericolosi che impedivano l'accesso al letto del fiume -, si riparte.

La Commissione di quartiere di Pregassona cerca volontari e lancia l'appello ai cittadini per l'iniziativa in programma sabato 26 settembre dalle 9 alle 12. Il punto di ritrovo sarà il parco giochi di via Industria, e la raccolta si concentrerà tra il sentiero in corrispondenza della partenza, il Dog Park, fino ad arrivare all'Ecocentro.

La Commissione spera che questa attività possa essere di insegnamento ai giovani e meno giovani riguardo il valore della cosa pubblica e dell'ambiente. «Sarebbe interessante se riuscissimo a passare tutti insieme una bella mattinata all'aperto impegnati a rendere più bello e vivibile il nostro prezioso spazio pubblico», sottolinea Campana che ringrazia la CVC e il Dicastero servizi urbani per la disponibilità e lo smaltimento dei rifiuti raccolti presso l'Ecocentro di Pregassona.

Saranno disponibili per tutti: guanti, pinze e sacchetti del comune per la raccolta dei rifiuti. Seguirà un briefing direttamente sul posto, dove verranno date indicazioni sulle distanze da mantenere, anche durante la raccolta e per tutta l'attività. In seguito sarà offerto un piccolo rinfresco, sempre in sicurezza, con bevande e alimentari sigillati.

Per annunciarsi o per ulteriori informazioni è possibile contattare Luca Campana all'indirizzo campana.luca@hotmail.com.