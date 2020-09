Cartellino rosso di Camorino a Zvonimir Boban

CAMORINO - Strade ticinesi minate per i grandi nomi, vecchi o nuovi, del calcio mondiale. Dopo il caso di Mario Balotelli, stavolta è toccato all’ex centrocampista del Milan e della nazionale croata Zvonimir Boban, 51 anni, ricevere un cartellino rosso dalla nostra Sezione della circolazione.

L’infrazione commessa al volante dal croato è recente, anche se non se ne conoscono i dettagli. Come riporta il Foglio Ufficiale odierno la Sezione di Camorino, lo scorso 1. settembre, ha deciso di vietare allo sportivo la guida di veicoli a motore sulle nostre strade per la durata di 1 mese (dal 2 marzo al 1 aprile 2021). In più gli è stata comminata una multa di 100 franchi (già versati in cauzione). Da tempo appese le scarpette al chiodo, Boban è stato fino al marzo scorso alle dipendenze del Milan come “Chief Football Officer”. Lo scorso autunno una disavventura simile era capitata al calciatore italiano Mario Balotelli (non alieno da prodezze come pilota): per lui divieto di tre mesi.