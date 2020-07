Al San Grato si dorme come sugli alberi le foglie

CARONA - Si sta come d’estate sugli alberi le foglie. O, se si vuol restare in poesia, il turismo cerca di tornare a riveder le stelle. «Oggi mi sento un po’ un pioniere» ha scritto sui social l’ex direttore di Ticino Turismo, Elia Frapolli, nel tenere a battesimo una propria idea che è diventata realtà: la prima tenda sospesa sugli alberi in Ticino, il prototipo unico, da oggi, è pronto ad accogliere gli ospiti nella parte più alta del Parco San Grato a Carona.

L’idea, spiega a Tio/20Minuti lo stesso Frapolli, è finita tra l’ottantina di proposte che Svizzera Turismo ha scelto per la sua campagna “Millionstarshotel” che puntava sulla ricerca di strutture d’alloggio sotto le stelle.

«Sono quello che l’ha promossa e proposta nel periodo Covid a Lugano Region, suggerendo di metterla in uno dei parchi più belli del Luganese - spiega Frapolli -. L’ho anche testata personalmente. Trovandola molto comoda, simpatica, in una parola emozionale. Sicuramente ci aspettiamo di averla sempre occupata, ma sono due posti letto per cui lo scopo è soprattutto di immagine per la regione. Oggi la gente ha tantissima voglia di natura e spazi aperti».

Da lì è nato il coinvolgimento, in chiave di supporto, del vicino albergo Hotel Villa Carona. «L’offerta è particolare perché l’hotel mette a disposizione una camera, sempre a disposizione, per cui il cliente ha la scelta, in caso poniamo di maltempo, se trascorrere la notte in stanza». Chiaramente se la notte è serena e il cielo stellato sarebbe un delitto privarsi del piacere di dormire a diretto contatto con la volta celeste. «Lo spazio all’interno della tenda sospesa - continua Frapolli - permette di ospitare tre persone. Io la consiglio per due. Un bimbo o due in più ci stanno. Io stesso l’ho sperimentata con i miei due piccoli che raccontano ancora adesso all’asilo questa loro avventura da mille e una notte». Non serve neppure essere molto agili per issarsi sulla tenda che sta sospesa a un metro dal suolo e in caso di necessità (succede anche questo nelle poesie) ci sono comunque dei servizi igienici a disposizione nelle immediate vicinanze. Non resta che provare, prenotandosi sul sito di Svizzera Turismo, all'indirizzo www.myswitzerland.com/it-it/alloggi/tree-tent-parco-san-grato/

Foto Elia Frapolli