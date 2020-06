Quest'anno niente Sagra del Borgo

MENDRISIO - Già da qualche settimana era ormai chiaro che l'edizione 2020 della Sagra del Borgo di Mendrisio - in programma dal 25 al 27 settembre - non avrebbe avuto luogo, così come moltissime altre manifestazioni in tutto il Cantone. Ora l'annullamento è realtà.

Il Municipio di Mendrisio e il Comitato organizzatore dell'evento - che ogni anno richiama migliaia di persone fra le vie del Maginfico Borgo - hanno infatti stabilito che non era possibile evitare rischi alla salute i visitatori e organizzatori.

L'appuntamento è dunque posticipato di un anno, con un evento che gli organizzatori sperano possa in un qualche modo compensare la "pausa forzata" di questa edizione.