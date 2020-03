Con le lezioni digitali le scuole non chiudono mai

LUGANO - In diverse regioni italiane - a partire dalla vicina Lombardia - le scuole di ogni ordine e grado sono ormai chiuse dal 24 febbraio a causa dell'emergenza coronavirus. In Ticino – almeno per il momento – la decisione delle autorità cantonali è quella di tenere aperte le scuole. Tuttavia, lo scenario di una chiusura temporanea delle scuole è possibile: tutto dipenderà dall’evoluzione della diffusione del virus, come spiegato dal Medico cantonale.

Per alcuni studenti, almeno all’inizio, sarà probabilmente una “festa”, ma altri si renderanno conto che perdere giorni o settimane di scuola può essere deleterio, tanto più in un momento dell’anno scolastico che porta direttamente alle verifiche finali e, per i ragazzi e le ragazze degli ultimi anni, agli esami finali. È (anche) in casi come questi che la tecnologia digitale può risultare determinante. Con il digitale è infatti possibile svolgere una didattica “a distanza” che, seppur differente da quella in aula, consente di continuare la formazione e di tenere viva la relazione con il docente e i compagni.

L'esempio del Liceo Everest Academy - Un esempio in tal senso è il Liceo privato Everest Academy Lugano che dal 2011 ha introdotto gli iPad in aula e sviluppato in questi anni una profonda conoscenza delle tecniche e dei metodi necessari per essere un vero e proprio “Liceo digitale”. «Oggi, tutti gli studenti sono dotati di un iPad gestito dalla scuola - spiega il direttore Marco Meschini -, dunque con la possibilità di filtrare i contenuti e focalizzarsi solo su ciò che è veramente importante».

Slide, video, audio, lezioni web interattive ed esercizi automatizzati sono dunque risorse quotidiane, che sono anche sempre disponibili per gli studenti. A questo si aggiunge la possibilità di organizzare lezioni online con la partecipazione “in diretta” di docenti e studenti, con condivisione degli schermi e dei materiali.