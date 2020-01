Uno skatepark tutto per voi? Ci pensa Gorilla

LUGANO - Volete uno skatepark tutto per voi? Ci pensa allora Gorilla. Lo fa attraverso il “GORILLA Playground Tour” che permette di trasformare uno spazio in un parco freestyle mobile senza troppi sforzi. Non importa se bici, skateboard, longboard, scooter o pattini in linea.

L’offerta è rivolta soprattutto a coloro che vogliono sfruttare il piazzale scolastico, del paese o del centro giovanile in maniera ottimale ed efficiente. Il sistema è abbastanza semplice in grado di trasformare ogni luogo in un parco freestyle in pochi minuti. Gli unici requisiti: un pavimento asciutto e piano. Per tutto il resto ci pensa il Gorilla Playground che fornisce diversi skatesboards, set di protezioni, caschi e monopattini. La prova dello skatepark dura un mese e avviene gratuitamente.

Da aprile a fine ottobre 2020, due parchi giochi Gorilla si sposteranno in tutta la Svizzera. Scuole, centri giovanili e comuni possono vincere il noleggio per un mese del Gorilla Playground, con inclusa un’istruzione d’utilizzo di mezza giornata. Basta registrarsi sul link seguente e con un po’ di fortuna verremo presto a trovarvi. Iscrizione e contatti: https://gorilla-programma.ch/prova-ora-il-gorilla-playground

